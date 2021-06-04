Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Количество пунктов вакцинации от COVID-19 в Тбилиси не хватает, чтобы обеспечить необходимые темпы прививочной компании. Об этом 4 июня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

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Замминистра отметила, что в стране нет недостатка в вакцинах, но зачастую бывает сложно записаться на прививку. Кроме того, в стране в день вакцинируют около 5 тыс. человек, но этого недостаточно.

«Для достижения цели — вакцинировать до конца года 60% населения, нам нужно будет вакцинировать 20−25 тысяч человек в день», — сказала Габуния.

Она добавила, что у минздрава Грузии есть договорённости о поставках 3,7 млн доз вакцин от COVID-19. К вакцинации будут подключать больше медицинских учреждений.

Напомним, вакцинация в Грузии началась 15 марта. Согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины в стране получили почти 162 тыс. человек.

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