Москва, , 14:53 — REGNUM Российским гражданам не стоит делать резких движений в связи с заявлением Министра финансов РФ Антона Силуанова о снижении доли долларов США в составе ФНБ до 0% и бросаться избавляться от долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Указанный шаг Минфина следует расценивать как политический шаг правительства России в ответ на санкционную политику США в отношении России преследующий целью уменьшить зависимость от доллара США. Кроме того, это является еще одним шагом по дедолларизации российской экономике, курс на которую был взят несколько лет назад.

Снижение доли доллара США в структуре ФНБ будет замещаться увеличением доли других валют (евро и юань), а также появлением в ней золота. Простые граждане вряд ли смогут сделать это со своими сбережениями.

Обмен одной валюты (долларов США) на любую другую будет сопряжен для них со значительными курсовыми потерями. Вложение в золото также не представляется выгодным для россиян.

В случае покупки безналичного золота, металлические счета, на которых оно учитывается в банке, не подлежат компенсации по системе страхования вкладов в случае наступления страхового случая (отзыва у банка лицензии), в отличие от валютных счетов.

Приобретение физического золота также невыгодно. Во-первых, при его получении в физическом виде надо уплатить НДС. Во-вторых, оно не обладает достаточной ликвидностью, чтобы превращаться в деньги в случае необходимости.

Таким образом, российским гражданам не стоит в краткосрочной перспективе менять структуру своих сбережений, так как, с одной стороны, доллары США, в которых многие люди хранят часть своих сбережений, защищают от инфляции

С другой стороны, их можно потратить в поездке за границу по мере снятия карантинных ограничений, для чего многие их и покупали», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, российским гражданам не стоит продавать доллары. Валютная стратегия не должна зависеть от объявленной правительством дедолларизации.

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