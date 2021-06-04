Белград, , 14:57 — REGNUM Сербский президент Александр Вучич поблагодарил Россию и президента РФ Владимира Путина за усилия, которые были предприняты для начала производства российской вакцины от COVID-19 в Сербии «Спутник V». Он заявил об этом 4 июня в ходе своего обращения к народу республики.

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«Я горд тем фактом, что нам удалось сделать эту работу. Благодарю Российскую Федерацию и президента Путина за (эти) усилия», — сказал он,

Также Вучич отметил, что данные усилия будут продолжены властями Сербии и добавил, что в скором времени в стране начнется строительство фабрики по производству вакцин совместно с партнерами из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что в течение следующих пяти-шести месяцев в Сербии намерены произвести 4 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».