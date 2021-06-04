Рига, , 14:52 — REGNUM На официальном сайте министерства обороны России открылся раздел «Жить в памяти и сердцах», в котором приводятся фотосвидетельства о вандализме в отношении советских воинских памятников и захоронений на территории современной Латвии. http://latvia44.mil.ru/

Сообщается, что в последние годы в Латвии активизировались силы, которые стремятся во что бы то ни стало уничтожить героическое прошлое своей страны, связанное с борьбой против нацизма. С попустительства и одобрения властей повсеместно проходят акты надругательства над памятниками и монументами.

Портал напомнил в этой связи, на территории столицы Латвии находится 25 воинских захоронений, где нашли свой последний покой 45 000 советских солдат и офицеров. Своеобразным символом всех погибших за Ригу стал возведенный в городе в 1985 году величественный монумент «Освободителям Риги».

Латвийские радикалы упорно предпринимают попытки демонтировать или уничтожить монумент. Так, в 1995 году члены латвийской националистической группировки предприняли попытку взорвать скульптуру, но двое из них погибли от срабатывания собственной бомбы.

Портал документирует все случаи осквернения или уничтожения советских военных памятников в Латвии. Отдельные его разделы посвящены судьбе мемориальной композиции Дубровина в Даугавпилсе, братского захоронения в Екабпилсе, памятника освободителям Елгавы.

Портал также публикует официальные документы, согласно которым латвийские власти в 2008 году взяли на себя обязательство заботиться о памятниках советским воинам.