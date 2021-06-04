Сан-Матео, США, , 14:51 — REGNUM Разработчики приключенческой VR-игры Wanderer представили новый трейлер проекта. Он был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В Wanderer персонажу игрока нужно будет путешествовать по разным временным эпохам, разгадывать головоломки и искать способ спасти свой родной мир от катастрофы. Проект будет доступен на PS VR, Steam VR и Oculus.

По словам разработчиков, Wanderer выйдет «в ближайшее время». Точная дата пока не сообщается.

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