Чебоксары, 4 июня, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Чувашию возвращается жаркая погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чебоксарах

По его словам, 4 и 5 июня в республике сохранится ветреная погода без осадков, а 6 июня не исключатся местами кратковременные дожди, в том числе грозы.

В Чебоксарах за три дня, с 7 по 9 июня, может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Температура повысится до +20…+25 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, во второй половине июня в Чувашию начнёт поступать тропическая воздушная масса, в результате столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки и, может быть, выше.