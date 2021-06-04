Сеул, , 14:54 — REGNUM Южная Корея сократила зависимость от японских материалов и запчастей до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Известно, что это произошло примерно через два года после того, как Токио ввёл экспортные ограничения на поставку ряда ключевых материалов в Южную Корею.

Согласно данным, опубликованным 3 июня, с января по апрель 2021 года импорт японских материалов и запчастей в Южную Корею составил $9,69 млрд, что составляет 15% от общего импорта товаров соответствующей категории.

Данный показатель на 1% ниже по сравнению с 2020 годом, и является самым низким с тех пор, как в 2001 году начался сбор соответствующих данных.

Отметим, что в 2003 году из Японии в Южную Корею импортировали 28% материалов и запчастей, необходимых промышленности. В 2014 году этот показатель сократился до 18,2%, а в 2019 году — до 15,9%.