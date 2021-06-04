Боградский район, Хакасия, , 14:46 — REGNUM В Хакасии будут судить 41-летнего жителя Боградского района, обвиняемого в жестоком убийстве ребёнка (п. п. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Также мужчина обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, мужчина жил в доме с 41-летней сожительницей и её шестилетней дочерью в деревне Толчея Боградского района. На протяжении нескольких дней сожители распивали алкоголь в честь дня рождения мужчины.

Вечером 25 ноября 2020 года мать и девочка уснули. Пьяный мужчина, испытывая неприязнь к ребёнку и желая отомстить сожительнице за измену, поджёг зажигалкой диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка.

Затем мужчина покинул комнату, закрыв двери. Сожительницу он из дома вывел, а ребёнка оставил в горящем помещении. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девочка умерла от отравления окисью углерода на месте происшествия.

Обвиняемый не признал вину в содеянном. Он заявил, что пожар случился случайно из-за непотушенной сигареты.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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