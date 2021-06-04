Оксфорд, Великобритания, , 14:44 — REGNUM Состоялся анонс игры Sniper Elite VR для устройств виртуальной реальности. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В Sniper Elite VR геймерам предстоит играть за члена итальянского сопротивления в 1943 году. Главному герою нужно будет использовать скрытность и снайперские винтовки, чтобы незаметно и быстро ликвидировать превосходящие числом силы противника.

Релиз Sniper Elite VR ожидается 8 июля 2021 года. Игра будет доступна только на платформе PS VR.

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