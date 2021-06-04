Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM В мире прививку от COVID-19делали всего 10% населения, заявил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, до обеспечения повсеместного доступа к вакцинам от COVID-19 на всех континентах опасность вспышек эпидемии сохраняется

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи.

Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».