Сеул, , 14:47 — REGNUM В сети появились рендеры обновлённого кроссовера KIA Sportage, разработанные дизайнерами на основе официальных тизеров модели. Изображения автомобиля размещены на сайте издания «Колёса.ру».

Рендеры обновлённого кроссовера KIA Sportage «Колёса.ру»

Дизайнерская модель получила крупную радиаторную решётку, разделённую декоративной вставкой на две части. Вставка соединяет блоки фар необычной формы с тонкими «бумерангами» дневных ходовых огней.

Вдоль автомобиля появятся выштамповки с полукруглыми изгибами на задних дверях. Боковые зеркала автомобиля крепятся на ножках, а форма бокового остекления поменялась.

Ожидается, что «тележка» и мотор у рестайлингового KIA Sportage будут такие же, как и у новой Hyundai Tucson. Если это так, то обновлённая модель получит бензиновый «движок» 1.6 T-GDI.

Ранее на российском рынке появился среднеразмерный кроссовер KIA Sorento с новым бензиновым мотором Lambda III V6 3,5 MPI максимальной производительностью 249 л. с. Силовой агрегат доступен для комплектаций: Luxe, Prestige, Premium и Premium+.

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