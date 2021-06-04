Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров и мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском экономическом форуме заключили соглашение о расширении двусторонних связей в научно-технической, экономической и культурной сферах. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«Соглашение охватывает широкий спектр: от развития транспортной инфраструктуры, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, сферы торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, до модернизации системы здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что помимо этого, стороны намерены обмениваться передовым опытом по поддержке малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности регионов и повышению предпринимательской активности.

Сообщается, что в настоящее время товарооборот между Самарской областью и Москвой составляет около 30 млрд рублей. Предприятия Самарской области постоянно участвуют в выполнении московского государственного заказа.