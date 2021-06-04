Челябинск, , 14:41 — REGNUM В Челябинске арестован первый замминистра строительства и инфраструктуры области. Постановление вынес Центральный райсуд города.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, тем самым удовлетворено ходатайство следователя. Мера пресечения будет действовать до 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня чиновника задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что речь идёт о почти 1,2 млн рублей, полученных от главы одной из фирм в период с декабря 2020-го по март 2021 года.