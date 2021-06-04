Москва, , 14:40 — REGNUM В некоторых странах мира давно существует так называемый налог на богатство (или его аналоги), который предусматривает уплату налогов более состоятельными гражданами в увеличенном размере, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«В Германии и Швеции, например, не выгодно перерабатывать, так как на выходе, после уплаты налогов, особо усердный гражданин получит примерно такую же сумму на руки, как и тот, кто предпочел переработкам времяпровождение в личных некоммерческих целях и заплатил налоги с доходов по обычной, а не повышенной ставке.

В Испании любой собственник недвижимости рыночной стоимостью более €700 000 платит налог на богатство от 0,2 до 2,5%. Практикуется подоходный налог при сдаче недвижимости в аренду до 24%.

В России с 2021 года граждане с годовым доходом более 5 млн рублей теперь должны платить налог по ставке не 13%, а 15%.

Налог от дохода, получаемого от сдачи своей недвижимости в аренду — обычная практика в экономически развитых странах. Но пока не в России.

Предложение повысить налоги в России для граждан, у которых в собственности более одной квартиры (и возможно другой недвижимости), которые предположительно сдаются в аренду, или на одного оформлено более 100 кв. метров, выглядит как некое усреднение ситуации.

Часто бывает, что в семье действительно несколько объектов недвижимости, предназначенной для использования разными членами большой семьи (родителями, взрослыми детьми, внуками, племянниками), но из-за каких-то оформительских моментов, обслуживания, содержания, ипотечных платежей и т. п.

Объекты оформляются на одного, особо ответственного или наименее занятого собственника, и это вовсе не значит, что семья получает дополнительный доход от сдачи в аренду какой-то из квартир, или же, что всем имуществом пользуется только тот, на чье имя оно оформлено.

При возможном введении нового налога в России на дополнительную недвижимость, нужно будет сделать не только дополнительные расчеты, но и привести в порядок распределение имущества на фактических владельцев, если это будет более целесообразно для собственников.

Много ли 100 кв. метров жилья на одного человека? Если это загородный дом, то, по сути, это совсем небольшая площадь. К тому же, недвижимость не всегда оформляется в долевую собственность, если нет особой юридической необходимости и существует доверие между членами семьи.

Если это площадь квартиры, в которой человек живет и работает, организовал художественную или архитектурную мастерскую, или принимает пациентов, учеников, соблюдая при этом все нормы использования жилых помещений, то вспоминается случай профессора Преображенского, когда хорошо бы еще добавить метров. Каждый случай, в зависимости от потребностей, индивидуален.

Если собственник действительно сдает в аренду часть имеющихся у него квартир, то это его предпринимательская деятельность, и налог с дохода должен уплачиваться. Вопрос в том, что законодательно в России это еще не очень урегулировано.

Возникает много разных вопросов. Регистрироваться как ИП или как самозанятый? По какой ставке уплачивать налог? Действительно ли это активная коммерческая деятельность или единственная возможность минимального дохода?

Если это его единственный доход, то какая тогда система налогов должна применяться? Может быть в данном случае, человеку, наоборот, нужна помощь или субсидия? Краткосрочная или долгосрочная аренда?

В курортной зоне или в дальнем спальном районе расположен объект? За сколько сдается объект и сколько их всего? Можно ли в результате расчетов отнести гражданина к богатому или же с уровнем дохода ниже прожиточного?

В тех странах, где подобные налоги введены, чаще всего есть градация в зависимости от регионов и других особенностей, действуют определенные системы учета и лицензирования арендной деятельности.

При исчислении возможного дополнительного налога должны приниматься во внимание все нюансы, и решение должно быть комплексное. Очень большой разрыв между различными категориями граждан в нашей стране.

Введение дополнительного налога по усредненным критериям, возможно, и приведет к определенным результатам в виде пополнения бюджета, стоит ли цель только в этом, или подразумеваются другие, более глобальные», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади стоит поднять налог на недвижимость. Такое мнение высказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов.

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