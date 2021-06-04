Красногорск, , 14:48 — REGNUM С начала 2021 года бесплатными земельными участками в Подмосковье обеспечили более 650 многодетных семей. Об этом 4 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, летом 2021 года работа по обеспечению землей семей с тремя и более детьми будет вестись еще более активными темпами.

«В Подмосковье продолжается работа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми. Это важная работа, и мы стараемся с каждым месяцем увеличивать цифру семей, у которых появляется участок под строительство дома для своей большой семьи. В апреле охватили почти 130 семей, а в мае земельные участки передали 170 семьям. Всего с начала года обеспечены землей 656 семей», — сказал Разин.

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