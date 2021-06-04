Вашингтон, 4 июня 2021, 14:39 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о том, что он надеялся стать объектом нападок для бывшего главы Белого дома Дональда Трампа во время выборов президента США 2020 года, сообщает The Hill.
«Единственное, на что я надеялся, — это на нападение Дональда Трампа, потому что я знал, что мой отец ответит всем сердцем», —отметил сын президента США Байдена во время недавнего выступления в подкасте Донни Дойча.
Трамп во время первых дебатов между двумя кандидатами в сентябре заявил, что «Хантера выгнали из армии … его выгнали, позорно уволили за употребление кокаина». Тогда Джо Байден встал на защиту сына.
Хантер Байден назвал нападки на него Трамп Трампа «подарком» отцовской кампании и возможностью проявить сострадание и прощение.