Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о том, что он надеялся стать объектом нападок для бывшего главы Белого дома Дональда Трампа во время выборов президента США 2020 года, сообщает The Hill.

«Единственное, на что я надеялся, — это на нападение Дональда Трампа, потому что я знал, что мой отец ответит всем сердцем», —отметил сын президента США Байдена во время недавнего выступления в подкасте Донни Дойча.

«И я знал, что мой отец ответит таким образом, чтобы достучаться до миллионов и миллионов людей, у которых либо самих, либо у их близких есть проблемы с наркотиками», — добавил он.

Трамп во время первых дебатов между двумя кандидатами в сентябре заявил, что «Хантера выгнали из армии … его выгнали, позорно уволили за употребление кокаи н а ». Тогда Джо Байден встал на защиту сына.

«Мой сын, как и многие люди, как и многие люди, которых вы знаете дома, имел проблемы с наркотиками», — отметил Байден. — Он преодолел их, он решил их, он поработал над ними, и я им горжусь».

Хантер Байден назвал нападки на него Трамп Трампа «подарком» отцовской кампании и возможностью проявить сострадание и прощение.