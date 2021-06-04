Барун-Хемчикский район, Тува, , 14:38 — REGNUM У 29-летнего жителя села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского Тувы подтвердился диагноз сибирской язвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, самолечение, которым занимался мужчина, едва не привело к тяжёлому исходу.

У больного повысилась температура, появилась болезненность лимфоузлов и характерные чёрные некротические язвы на коже. В настоящее время его госпитализировали в инфекционную больницу.

«Заражение молодого человека произошло при убое и разделывании крупного рогатого скота. Риски случаев инфицирования сибирской язвой животных возникают при активизации почвенных очагов сибирской язвы, аномальные природные явления способствуют разносу возбудителя инфекции на большие расстояния, попадая на почву, пастбища, водоемы», — отметили в управлении.

Для ликвидации очага заболевания село закрыто на карантин. Запрещён въезд и выезд транспорта, обследуется каждый житель с назначением экстренного профилактического лечения, ведутся другие меры профилактики. В очаге работают сотрудники сразу нескольких ведомств, в том числе противочумной станции.

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