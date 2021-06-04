Баку, , 14:39 — REGNUM В результате подрыва на мине в Нагорном Карабахе погибли три человека — два журналиста и заместитель представителя главы МЧС по одному из сел. Об этом 4 июня говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Отмечается, что 4 июня автомобиль «КамАЗ» с командированными в Кельбаджарский район сотрудниками СМИ подорвался на противотанковой мине.

«В результате погибли трое человек: оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы МЧС по селу Сусузлуг Ариф Алиев», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что еще четыре человека после трагического инцидента были направлены в медучреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое журналистов из Азербайджана подорвались на мине в Нагорном Карабахе и погибли.