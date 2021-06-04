Смоленск, , 14:35 — REGNUM Рекордное для себя место заняла Смоленская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ. Презентация результатов ежегодного рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), состоялась 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

Смоленская область рекордно поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата Пресс-служба администрации Смоленской области

В мероприятии приняли участие помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, главы регионов и представители деловых кругов.

Несмотря на условия пандемии, Смоленской области удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место. В целом, за последние пять лет в данном рейтинге регион продвинулся вперед на 68 позиций.

«Смоленская область теперь уже, можно сказать, прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который по поручению президента ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место. Этот результат считаю настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Глава региона отметил, что благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой в Смоленской области на 3,3% вырос объём ввода жилья, индекс промпроизводства составил 105%.

«Исходя из того, что данные Рейтинга выстраиваются как раз на основе мнения бизнес-сообщества, делаю вывод, что наши предприниматели положительно оценили работу региональной администрации в этом направлении. Если говорить, в целом, то за последние пять лет Смоленская область в Рейтинге продвинулась вперед на 68 позиций. За это время проделана значительная работа по созданию условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций — этот факт отмечают и наши смоленские предприниматели, и инвесторы. Спасибо всем за это! Это наша общая победа!» — подчеркнул губернатор.

Как отметили в администрации региона, улучшить свои позиции в рейтинге, несмотря на рост конкуренции, удалось благодаря системной работе с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления. Вопросы реализации экономической политики в муниципалитетах находятся на личном контроле главы региона Алексея Островского.