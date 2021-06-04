Смоленская область рекордно поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата
Смоленск, 4 июня, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Рекордное для себя место заняла Смоленская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ. Презентация результатов ежегодного рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), состоялась 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.
В мероприятии приняли участие помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов, заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, главы регионов и представители деловых кругов.
Несмотря на условия пандемии, Смоленской области удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место. В целом, за последние пять лет в данном рейтинге регион продвинулся вперед на 68 позиций.
Глава региона отметил, что благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой в Смоленской области на 3,3% вырос объём ввода жилья, индекс промпроизводства составил 105%.
Как отметили в администрации региона, улучшить свои позиции в рейтинге, несмотря на рост конкуренции, удалось благодаря системной работе с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления. Вопросы реализации экономической политики в муниципалитетах находятся на личном контроле главы региона Алексея Островского.