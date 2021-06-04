Красноярск, , 14:33 — REGNUM На следующей неделе сброс воды на Красноярской ГЭС достигнет пиковых значений. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в правительстве Красноярского края.

4 июня на Красноярской ГЭС увеличили сброс воды до 7 тысяч кубометров в секунду. С 9 по 11 июня расход увеличится до 7,5 тысячи кубометров в секунду. С 12 июня возможно увеличение до 8 тысяч кубометров в секунду.

Это связано с тем, что в горной части бассейна Красноярского водохранилища продолжается таяние снега. Кроме того, с 5 по 9 июня в южных районах края ожидаются ливневые дожди. Всё это приведёт к повышенному притоку воды в водохранилище к концу первой декады июня — на 70% выше нормы.

Руководство Енисейского бассейнового водного управления заверило, что максимально возможный пик сброса не превысит уровня 8 тысяч кубометров в секунду. Добавим, при половодье 2006 года Красноярская ГЭС сбрасывала свыше 10 тысяч кубометров в секунду. В этом году сбросы было решено начать досрочно, со 2 июня. Это сгладило риски. Угроза превышения уровня сброса свыше 8 тысяч кубометров в секунду была снята.

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По имеющейся информации, каждая дополнительная тысяча кубометров сброса поднимает уровень воды в нижнем бьефе, в том числе в Красноярске, примерно на 50 см. При увеличении сброса с 6,5 тысячи до 7 тысяч кубометров в секунду уровень Енисея в районе Красноярска вырастет с 426 до 450 см.

Подготовлен прогноз возможных рисков, специалисты смоделировали развитие паводковой обстановки. Так, при максимально возможном увеличении пропуска воды до 8 тысяч кубометров в секунду в зонах затопления могут оказаться 886 садовых участков, 46 приусадебных участков, 130 жилых домов, 15 строений различного назначения в пяти муниципальных образованиях.

Входящим в зону затопления муниципальным образованиям рекомендовано ввести на местах режим повышенной готовности. Необходимо ограничить доступ населения на затопленные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 июня в Красноярском крае не зафиксировано ни одного случая затопления жилых домов.

По данным краевого главка МЧС, подтоплено 39 приусадебных участков в Ермаковском районе, 202 дачных участка в Шушенском районе, три дачных дома и 64 дачных участка в Берёзовском районе. В Ермаковском и Каратузском районах произошли переливы на двух участках дорог, ограничено сообщение с двумя населёнными пунктами. Запас медикаментов и продовольствия имеется.

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