Воронеж, , 14:31 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего ректора Воронежского государственного технического университета, обвиняемого в коррупционном преступлении, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 4 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

42-летний бывший руководитель опорного вуза обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере». Как полагает следствие, ректор с 2015 года по февраль 2020 года в результате начисления необоснованных выплат стимулирующего характера и премий более чем 180 штатным сотрудникам похитил свыше 58 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Статья, вменяемая экс-ректору, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный был задержан в марте 2020 года, почти год он провел в СИЗО, в феврале 2021 года его выпустили под домашний арест.