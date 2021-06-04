Калуга, , 14:42 — REGNUM В Калужской области выплачены долги по заработной плате 65 работникам ООО «Агропромышленная фирма «Кадви», расположенном в Думиничском районе. Об этом 4 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Агропромышленная фирма в Думиничском районе Kaluga.sledcom.ru

Ранее по факту невыплаты заработной платы работникам агрофирмы было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководство фирмы из корыстной и личной заинтересованности в период с апреля по октябрь 2020 года включительно не выплачивало заработную плату 65 работникам на общую сумму более десяти миллионов рублей. Вместо выплаты задолженности по заработной плате деньги из кассы направлялись на расчёты с поставщиками и подрядчиками и на прочие расходы без соблюдения очередности платежей.

Наряду со сбором доказательств, следователи совместно с прокуратурой и судебными приставами проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлением. В этих целях в отношении имущества агрофирмы были приняты ограничительные меры, наложен арест на сельхозтехнику, крупный рогатый скот, запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, обращено взыскание на денежные средства организации на банковских счетах и дебиторскую задолженность. В результате учредителем было принято решение о продаже предприятия. После совершения сделки новый собственник во взаимодействии с правоохранительными органами в полном объеме погасил задолженность по заработной плате перед 65 работниками ООО «Агрофирма КАДВИ». Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя организации продолжается.

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