Бишкек, , 14:30 — REGNUM В результате вынужденной посадки вертолета Ми-8 вооруженных сил Киргизии легкие травмы получили три человека. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Киргизское агентство 24. kg со ссылкой на источник сообщило, что в результате аварийной посадки вертолет полностью сгорел, а один из военных летчиков получил тяжелые травмы.

В минобороны Киргизии сообщили, что вертолет совершил вынужденную посадку, в результате которой пострадали три человека. Жертв нет, добавили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что в результате ЧП с вертолетом пострадали несколько человек. Точное число пострадавших и степень травм не сообщается. На место происшествия направлены три бригады скорой помощи.

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