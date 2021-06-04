Москва, , 14:29 — REGNUM Вопрос о том, насколько целесообразно делать 31 декабря постоянным официальным выходным днем в России скорее риторический, и вероятно не имеет решения. По крайней мере пока он не будет рассматриваться комплексно с акцентом на экономическую целесообразность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«В условиях, когда реальные доходы российских граждан продолжают сокращаться, а экономика только-только начинает выходить на траекторию роста, обсуждение выходных, в контексте увеличения времени отдыха, кажется темой абсолютно неактуальной.

Россия и так превышает среднемировые значения по количеству праздников на несколько дней, ежегодные потери экономики, а значит и потенциальные доходы граждан составляют несколько триллионов рублей, это на минуточку 1−2% ВВП страны.

Так что с учетом негативной тенденции 2020 года, нам скорее нужно подумать о сокращении количества праздников, чтобы граждане имели возможность больше заработать.

И в этом контексте, если 31 декабря будет объявлен постоянным официальным выходным днем, с одновременным сокращением количества выходных в январе, то экономический эффект будет точно положительным.

Во-первых, 31 декабря, в большинстве случае будет выпадать на будние дни, значит предприятиям, которые захотят продолжить работу в этот день, придется заплатить сотрудникам в двойном размере.

Во-вторых, влияние 31 декабря, как вероятно одного из самых неэффективных с точки зрения производительности труда дней в году, будет нивелировано.

В-третьих, январские праздники станут короче, значит период возвращения экономики к полноценному режиму работы сократится, это также увеличит производительность труда.

И наконец, в-четвертых, сокращение количества праздников, уменьшит негативное воздействие чрезмерно длинных январских праздников на здоровье россиян, а это, тоже важный фактор увеличения производительности труда и в конечном качества жизни граждан.

Поэтому, когда высказываются пожелания о том, что нужно сделать 31 декабря праздничным днем, без существенного сокращения январских выходных, это больше похоже на попытки набрать политические очки.

Исключением может быть лишь период пандемии, когда в таком выходном есть эпидемиологический смысл.

Во всех других случаях, о дополнительном отдыхе 31 декабря, как правило мечтают лишь российские депутаты, для которых, такое изменение в трудовом законодательстве, точно не принесло бы никаких финансовых потерь», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что министерство возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём.

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