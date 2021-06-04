Красногорск, , 14:33 — REGNUM Первый заем предпринимателю по ставке 1% годовых выдан в Подмосковье. Об этом 4 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, в Подмосковье в 2021 году планируется усилить поддержку бизнеса отдаленных городских округах области. Одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства является программа «Удаленные территории» от Московского областного фонда микрофинансирования.

«В рамках программы предприниматели из муниципалитетов: Коломна, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск могут получить заем под 1% годовых в сумме до 5 млн рублей сроком до 3 лет», — сказала Зиновьева.

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