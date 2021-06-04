Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Членам партии «Действие и солидарность» (ПДА), основанной президентом Молдавии Майей Санду, предлагается принять публичные обязательства не проводить «антинародную» политику. Об этом 4 июня заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча на специальном брифинге.

По словам политика, есть сведения, что лидеры ПДА якобы пообещали «зарубежным партнёрам» в случае победы на парламентских выборах поднять пенсионный возраст, разрешить продажу земель иностранцам и провести другие антисоциальные реформы.

«У нас есть очень негативная информация о том, что ведутся переговоры с внешними партнёрами о важных изменениях для страны, которые, к сожалению, не обсуждаются с гражданами», — заявил Батрынча.

Он призвал членов ПДА подписать публичные обязательства «не продвигать антиобщественные, антинародные законы и реформы, которые приведут к деградации нашей страны».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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