Бишкек, 4 июня 2021, 14:27 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Медера Карабаева с поста директора госкомиссии по делам религий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Причины увольнения Карабаева с должности главы госкомрелигии не озвучиваются.
Вместо него этот пост назначен Тойгонбай Абдыкаров. Соответствующий указ президент уже подписал.
Об Абдыкарове известно немногое — тринадцать лет назад он возглавлял департамент по использованию и содержанию государственных зданий при аппарате правительства Киргизии, у него есть свой бизнес в сфере оптовой торговли.