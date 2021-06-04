Москва, , 14:27 — REGNUM Отмена роуминга в рамках ЕАЭС будет поэтапным процессом. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В настоящее время отмена роуминга это процесс поэтапный. И мы надеемся что к 2025 году оплата за роуминг будет максимально приближена к так называемому домашнему тарифу. Сейчас в рамках союза идет доработка вопросов по условиям установления справедливых тарифов. Нам необходимо определиться с теми мероприятиями, которые будут направлены на пресечение мошенничества и внедрение принципа добросовестного использования справедливых тарифов», — сказала Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина заявила о том, будет ли расширяться Евразийский экономический союз.