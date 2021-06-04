Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Шведский специалист Пер Юханссон принял решение продлить контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды 4 июня.

Вслед за Юхассоном аналогичное решение принял ассистент главного тренера Томаш Хлавати из Словакии, вошедший в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне 2018/2019.

ИА REGNUM напоминает, что Пер Юханссон возглавил тренерский штаб «Ростов-Дона» в августе 2020 года. Он сменил испанца Амброса Мартина, внезапно ушедшего в связи с желанием быть ближе к семье.

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