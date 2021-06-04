Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Чем больше циркуляция коронавирусной инфекции, тем выше вероятность того, что возможно появление более устойчивых к существующим вакцинам от COVID-19 новых штаммов коронавируса. Об этом 4 июня заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе своего выступая в формате видеосвязи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад», — сказал он.

Также глава ВОЗ указал, что странам мира необходимо дальше вести вакцинирование своего населения от нового заболевания.

«Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и обеспечить получение препарата по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% населения — уже к концу года», — добавил Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на данный момент ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на планете Земля продолжает быть катастрофической.