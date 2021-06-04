Киев, , 14:34 — REGNUM Нежелание приглашать Украину на саммит НАТО является политической ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

"НАТО говорит: мы вас ждем когда-то, но на этот саммит, извините, мы вас не приглашаем, потому как саммит исключительно для членов [альянса]», — сказал чиновник.

По его словам, это не правильно, поскольку не так давно Киев заявлял о некой военной «угрозе» со стороны России, которая проводила военные учения вблизи границ Украины.

«На этом фоне проигнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзником — я считаю ошибочным политическим решением. Но в политике случаются ошибки», — отметил Кулеба.

Он добавил, что Киев будет работать над тем, чтобы подобные «ошибки» не повторялись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что за минувшие два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции на Украине снизилась, поскольку население страны испытывает разочарование.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Украины заявили о «разочаровании в европейском векторе»