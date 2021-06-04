Киев, 4 июня 2021, 14:34 — REGNUM Нежелание приглашать Украину на саммит НАТО является политической ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».
По его словам, это не правильно, поскольку не так давно Киев заявлял о некой военной «угрозе» со стороны России, которая проводила военные учения вблизи границ Украины.
Он добавил, что Киев будет работать над тем, чтобы подобные «ошибки» не повторялись.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что за минувшие два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции на Украине снизилась, поскольку население страны испытывает разочарование.
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