Приштина, 4 июня 2021, 14:48 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 4 июня прибыл в Косово, где провел совместную пресс-конференцию с коллегой Доникой Гервалой-Шварц. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Дендиас в ходе конференции заявил, что Греция намерена оказывать поддержку Косово по вопросу о либерализации визового режима с Евросоюзом, а также углублять экономическое сотрудничество с Косово.
Под либерализацией визового режима имеется в виду отмена виз для поездок до 90 дней.
Напомним, формально Греция не признает независимость Косово и обещает не делать этого в дальнейшем.
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