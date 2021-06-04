Приштина, , 14:48 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 4 июня прибыл в Косово, где провел совместную пресс-конференцию с коллегой Доникой Гервалой-Шварц. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Дендиас в ходе конференции заявил, что Греция намерена оказывать поддержку Косово по вопросу о либерализации визового режима с Евросоюзом, а также углублять экономическое сотрудничество с Косово.

Никос Дендиас «Мы хотим расширять экономическое сотрудничество с Косово. Но не только, поскольку есть и другие сферы, в которых мы будем сотрудничать в будущем. Греция привержена тому, чтобы балканская инициатива оставалась на вершине европейской повестки. Мы также всеми силами поддерживаем диалог и надеемся, что он завершится принятием решения, которое стабилизирует регион».

Напомним, формально Греция не признает независимость Косово и обещает не делать этого в дальнейшем.

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