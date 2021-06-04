Москва, , 14:22 — REGNUM На данный момент в России пропорциональная система налогообложения. Это значит, что налоговая ставка не меняется по мере изменения доходов человека, заявила корреспонденту ИА REGNUM партнёр Defender Law & Communication agency Дарья Полковникова.

«Однако большой проблемой для государства остаётся вопрос регулирования денежных потоков и доходов, которые население получает от сдачи недвижимого имущества (квартир) в аренду.

Теневая экономика рынка аренды жилья заставляет законодателя рассматривать всевозможные варианты, включая дополнительное налогообложение.

В предложенном зампредом комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаилом Щаповым варианте, доходом по сути признаётся именно потенциальная прибыль от сдачи в аренду жилья собственниками сразу нескольких квартир.

Таким образом, чем больше квартир у человека, тем больше он будет платить за них государству. В данном предложение много подводных камней.

Во-первых, давление налогами на собственников недвижимости (арендодателей) лишь усугубит ситуацию для арендаторов, поскольку стоимость аренды жилья (квартир) потенциально будет расти из-за повышения налога на недвижимость.

Первым делом это коснется тех, кто не имеет возможности или не желает приобретать квартиру и снимать жильё. Доход таких людей не изменится также быстро, как повысится налог на недвижимость по новой системе.

Во-вторых, есть риск уклонения от уплаты налога, поскольку у собственников имеются законные механизмы и способы. В качестве таковых фигурируют: возможность регистрации на родственников, безвозмездные сделки детям и др. Государству придётся усиливать контроль за совершаемыми сделками собственников недвижимого имущества.

Указанная инициатива представляется на данный момент недостаточно логичной, хоть и обоснованной, поскольку может заставить рынок сдачи жилья существовать в новых экономических условий.

Однако в обществе данные изменения, в случае их принятия, вызовут множество новых вопросов и неоднозначных реакций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ) предложил поднять налог на недвижимость для граждан с большим количеством квартир.

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