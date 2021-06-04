Берлин, , 14:27 — REGNUM Переговоры германских и американских властей по поводу газопровода «Северный поток — 2» будут продолжены. Об этом сообщил 4 июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что по поводу газопровода состоялась встреча советников канцлера ФРГ Ангелы Меркель и статс-секретаря МИД ФРГ с их коллегами из США, советниками президента Джо Байдена. Это норма для тесных и интенсивных отношений между Берлином и Вашингтоном.

«Переговоры будут продолжены», — сказал Зайберт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» не достроен лишь на 100 км. Завершение проекта ожидается до конца 2021 года.

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