Бишкек, , 14:19 — REGNUM В столице Киргизии сотрудники милиции и народные дружинники вынуждены взять под охрану вышедших на линии водителей маршрутных микроавтобусов и водителей-волонтеров, которые помогают развозить горожан в условиях забастовки водителей маршруток. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 4 июня.

Также в муниципалитете отмечают, что на столичных улицах усилено патрулирование со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Такие меры будут действовать до разрешения ситуации с забастовкой маршрутников», — подчеркивают городские власти.

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