Москва, , 16:39 — REGNUM Рэпер Моргенштерн представил клип на песню OLALA. Ролик доступен на канале музыканта с 4 июня.

Новый клип является продолжением предыдущих двух, в которых рэпер из клоуна перевоплощается в наркобарона. В ролике на песню OLALA Моргенштерн покупает баскетбольную команду на вырученные деньги от продажи «запрещённого» альбома.

ИА REGNUM напоминает, что композиция OLALA вошла в альбом Million Dollar: Business. Премьера пластинки состоялась 28 мая 2021 года — она стала второй по счёту за этот месяц после Million Dollar: Happiness.

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