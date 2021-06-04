Чебоксары, , 14:15 — REGNUM В Московском районе Чебоксар завершено расследование уголовного дела по факту контрабанды запрещённых веществ из Белоруссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет 26-летний чебоксарец. Правоохранители считают, что в ночь с 26 на 27 февраля 2021 года обвиняемый оформил через интернет заказ на приобретение в Белоруссии препаратов, содержащих сильнодействующие вещества и используемых в спорте для набора мышечной массы.

В надзорном ведомстве отмечают, что данные препараты запрещены в России, о чём «злоумышленнику было достоверно известно». Содержимое посылки было изъято после получения на почте.

Чебоксарца обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье вынесен обвинительный приговор уроженцу Чувашии за контрабанду наркотиков. Фигурант уголовного дела проживал в Перу, и его уличили в пересылке наркотиков под видом мыла.

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