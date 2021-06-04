Сеул, , 14:20 — REGNUM Глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, отбывающий тюремное заключение, оштрафован по обвинению в незаконном применении снотворного. Об этом 4 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей прокуратуры Центрального округа Сеула.

По их словам, Ли Чжэ Ён был оштрафован на 50 млн вон (~$44,8 тыс.). Его обвиняют в чрезмерном и незаконном употреблении применении анестетика в клинике пластической хирургии в 2017—2018 гг.

Известно, что жалоба на главу Samsung была подана в январе прошлого года в Комиссию по борьбе с коррупцией.

Ли Чжэ Ён отрицает все обвинения, утверждая, что применял пропофол строго по назначению врача.