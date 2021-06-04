Москва, , 14:11 — REGNUM Решение Минфина России о сокращении части доллара в структуре ФНБ может оказать кратковременное влияние на курс рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый советник, предприниматель, частный инвестор Артём Краснов.

«Однако фундаментального эффекта для рынка, считаю, не предвидится. При данном решении Минфина меняется структура ФНБ, но не её смысл.

Простыми словами, на те же рубли будут покупаться другие иностранные валюты, именно поэтому резкого укрепления курса рубля не предвидится.

Касательно дальнейшего плана накоплений граждан, считаю логичным, оставить без серьёзных изменений структуру личных портфелей.

Фундаментально рубль все ещё остаётся валютой развивающегося рынка, поэтому добавляя в личные портфели валюту развитых стран, граждане дополнительно страхуют себя от девальвации национальной валюты.

Таким образом, продавать доллары после выхода новостей от Минфина не вижу необходимым. Гораздо правильным решением будет распределение накоплений в мультивалютной корзине 30% в евро, 30−40% в долларах США и 20−30% в рублях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию жителей РФ. Эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.

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