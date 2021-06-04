Ярославль, 4 июня, 2021, 14:11 — ИА Регнум. 4 июня в Успенском соборе Ярославля состоялось прощание с известным предпринимателем, блогером, краеведом, коллекционером и автором книг Яном Левиным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Яном Левиным

Почтить память Яна Левина пришло более 200 человек — предприниматели, деятели культуры, политики, болельщики, коллекционеры, общественники, журналисты. В прощальных речах друзья говорили о том, что Ян был для них нравственным ориентиром.

«Ты знаешь, Ян, какую часть твоей жизни я представляю. Мы с тобой знакомы с 98-го, 23 года. Такая длинная дорога. Все эти интеллектуальные игры, «Эрудицион», финалы исторических олимпиад. Конечно, с такой головой ты всегда был там, на сцене, впереди. Но познакомились мы с тобой в дороге, и что для меня Ян — путешествие. Владивосток, Смоленск, Калининград, или просто по улице Свободы или на задворках Перекопа. Я познакомился с тобой в дороге, я зашёл в эту электричку Ярославль-Александров. Сидит такой нахохлившийся хомячок с черенком лопаты, на котором флаг Ярославля. Все, кто с тобой сходился, очень быстро становились друзьями и подпадали под твоё обаяние. Ты очень тёплый человек. С тобой можно было путешествовать долго. Для тебя участие в этом нашем околофутбольном сообществе — это был в том числе вызов. Ты умел работать над собой, преодолевать себя. Твоя прекрасная мама, конечно, ювелирно тебя воспитала. Но ты всегда хотел перевоспитать себя, что-то преодолеть. И из этого пухлого ботаника за несколько лет вырос лидер. Ты крутой парень, Ян. Ты мог легко вести за собой. Ты работал над собой, и потом работал над всеми. На языке бюрократии это сообщество называлось бы сообществом трудных подростков. А за 10 лет ты смог сделать больше, чем любая комиссия по делам несовершеннолетних. Ты всегда был собой — с мэром, с простым каким-то лоботрясом из Брагина. Часть «воспитуемых» сегодня тут. Говорят, что Ян краевед, показал как надо любить Ярославль. А я вспоминаю твои первые опыты, самиздат наш околофутбольный. Уже тогда было понятно, что ты большой мастер составлять из слов тексты, которые западают в душу. Прошло 20 лет, а парни говорят твоим языком. Ты романтик, Ян. Ты любил приключения. Помнишь, как нас высадили безбилетных из этой «собаки», где-то там на берегу Чёрного Моря. Ночь, темнота, справа отвесная скала, станция Шепси, море, а мы спорим с тобой о царской политики в отношении черкесов. Ты много знал и всегда был интересным слушателем. Ты кладёшь руку на плечо и мы, не договариваясь, спонтанно поём какую-то казачью песню — «Чёрный ворон» или «Не для меня…». Ты лёгкий был всегда на движение. Ты вообще человек движения — очень быстрый. Звонок: «Ян, тут вот евровыезд, может первый и последний раз из Ярославля за «Шинник» в Лиссабон, надо до вечера решить». «Зачем до вечера, Юра? Поехали, всё». И мы едем. У тебя, конечно, с португальцами свои счёты были. Стремился посмотреть, как они путешествовали. И ты всё это говорил-говорил-говорил. Ты всегда таким был центром. Ты никогда не давал грустить. Стоишь, грустишь в Брянске, сутки в пути, уже всё, что можно было сделать веселого, сделал. И тут появляется какая-то развалюха, оттуда выскакивает весёлый Ян в своей этой тельняшке, в руке шампанское, и крик такой: «Юра, дай 200 рублей, у этих цыган сдачи нет!» Такой Михалков, такой барин приехал. И мы пошли дальше купаться в фонтан. И это всё ты. Ты любил эти спектакли. Есть правители, который двигают мир вперёд, есть философы-мудрецы. Ты, конечно, мудрец. Ты показывал, как можно маленькими добрыми делами создавать пространство. Это была культурная матрица, и в неё проваливались многие, увязали там. И это влияло на тех, кто принимает решения. Спасибо тебе за это. Ты был простой заволжский парень, и когда у тебя стало что-то получаться, когда о тебе писали в газетах, другие простые ребята, думали: у Яна получилось, и у нас получится. Ты мог заряжать людей. Ты всегда был за город. Ты показывал как можно город любить в его деталях, каких-то маленьких чёрточках. Ты такой камертон, чеховский человек с молоточком. Иной раз думаешь, а как Ян скажет? И как-то мысленно с тобой сверяешь часы. Мы все говорим «спасибо, Ян». Поэт Жуковский о своих ушедших друзьях написал: «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». Спасибо тебе, Ян. Я не могу сказать были. А хочется, как малыш в детстве — закрыть глаза. Нету, нету как бы этого ничего. А есть память, есть твои духоподъёмные тексты, которые учат. И ты дождёшься всё-таки меня в этом Нальчике. А я встречу вас опять в ночном аэропорту Калининграда и мы пойдём петь песни — «Катюшу», «Три танкиста». За Ярославль, который ты так любишь. И так заботливо учил любить нас всех этот город. Спасибо тебе, Ян», — сказал друг Яна Левина Юрий Бойко.

Тело Яна Левина вынесли из собора под аплодисменты собравшихся. Он похоронен на историческом Леонтьевском кладбище города.