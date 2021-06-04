Джакарта, , 14:10 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что правительство продолжает проводить ускоренную вакцинацию учителей и воспитателей для открытия школ в июле 2021 года, сообщает Kompas.

По его словам, открытие образовательных учреждений будет осуществляться поэтапно в зависимости от готовности каждого региона.

Вику Адисасмито напомнил всем связанным сторонам, что они несут ответственность за реализацию очного обучения.

«Защита учеников является высшим приоритетом», — подчеркнул Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6486 носителей коронавируса.

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