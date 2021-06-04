Бишкек, , 14:09 — REGNUM Киргизстанские перевозчики вынуждены неофициально платить за транзит через Казахстан по $4500 (330 тысяч рублей) за каждую большегрузную машину. Об этом заявил на заседании тематического круглого стола зампредседателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Киргизии Игорь Голубев.

По его словам, представители казахской стороны по несколько дней, а порой и по несколько недель не пропускают на свою территорию фуры из Киргизии — без объяснения причин столь длительной задержки.

Также Голубев посетовал на то, что многие киргизстанские грузовые машины казахские пограничники принудительно направляют на глубокую проверку груза, где их также держат по несколько дней.

Представитель профсоюза отметил, что казахские власти создают для киргизских поставщиков различные барьеры, обвиняя дальнобойщиков Киргизии в лжетранзите — якобы они оставляют свой груз в Казахстане, хотя по документам его везут транзитом в Россию.

«Мы стали заложниками Казахстана. Казахская сторона просто вымывает нас с рынка такими барьерами», — констатировал Игорь Голубев.

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