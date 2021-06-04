История вопроса

12. Новости, статьи, интервью о политической жизни Узбекистана. Деятельность президента Шавката Мирзиеева, правительства, парламента. Оставки и назначения в Узбекистане. Борьба кланов, политические реформы.



За последние годы главными событиями политической жизни Узбекистана стали: смерть первого и бессменного президента страны Ислама Каримова в 2016 году и вступление в должность его преемника Шавката Мирзиёва. Новый президент анонсировал большой список реформ, часть из которых должна повысить эффективность государственного аппарата. Единого мнения об промежуточных итогах заявленных реформ нет. Критики считают, что анонсированные президентом изменения не больше, чем смена вывески, а не реальные меры по решению накопившихся проблем.

