Ташкент, 4 июня 2021, 14:08 — REGNUM Новым председателем творческого союза журналистов Узбекистана избран главный редактор газеты «Нуроний» Олимжон Усаров. Об этом сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций.
Усаров родился в 1973 году. В 1996 году окончил Национальный университет Узбекистана, в 2002 году — Ташкентский государственный юридический университет.
Ранее Олимжон Усаров избирался депутатом законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Он также возглавлял информационную службу Верховного суда республики.