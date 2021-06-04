Брест, Белоруссия, , 14:07 — REGNUM Импорт щебня с Украины и нетарифные ограничения России на поставки такой продукции из Белоруссии были в фокусе внимания Александра Лукашенко, посетившего 4 июня госпредприятие-монополист «Гранит» в Брестской области. Во время выступления перед собранными к его приезду работниками Лукашенко заявил, что «в ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал предприятию «Гранит» работать на внутреннем рынке», а также прокомментировал внешнеполитические проблемы.

Лукашенко прокомментировал поставки щебня с Украины и заявил: «Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке». Он также сообщил, что белорусский госмонополист «Гранит» начнёт разработку щебня на новом месторождении «Ситницкое» вдобавок к нынешнему «Микашевичи».

Гендиректор «Гранита» Эдуард Гаврилкович пожаловался на применяемые Россией меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объёмы ввоза белорусской продукции, сообщает президентская пресс-служба. «Правительству я поручил, чтобы немедленно связались с россиянами. Попробуем здесь вам помочь, — сообщил Лукашенко. — Есть к этому сейчас тенденции в отношениях с Российской Федерацией. И они, и мы попали в непростую ситуацию: все нас хотят придавить. Чтобы голову не подняла Россия — ядерная держава. Поэтому мы сегодня в одной лодке с ними».«Мы очень легко отдаем свои рынки для других. Они барьеры нам выстраивают, начиная от воздуха и заканчивая товарами, которые мы стараемся туда продать, а мы растопырились, как в городе говорят: давайте везите. В ущерб своим, — добавил Лукашенко. — Посмотрим на свой внутренний рынок, чтобы его защитить».

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