Москва, , 14:04 — REGNUM Праздничный календарь в современной России сформировался еще в советский период развития страны. Он понятен населению и под него подстроены деловые процессы предприятий и организаций, государственных органов власти, образовательных учреждений, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Просто так прибавлять гражданам РФ еще один выходной в раздел красных дней календаря экономически нецелесообразно: недобросовестные работодатели обязательно учтут этот факт в формуле расчета заработных план, вследствие, вероятно, у многие граждане могут недосчитаться заработанные трудовые рубли.

По моим наблюдениям, 31 декабря всегда был полурабочим сокращенным трудовым днем. В предпраздничной суете людям, конечно, не до работы.

В прошлом году российский президент Владимир Путин рекомендовал всем главам российских субъектов федерации объявить его выходным. Инициатива эта очень правильная и полезная, особенно для женщин, у которых на плечах еще заботы о детях и хлопоты о праздничном столе.

Сегодня в России насчитывается 14 праздничных дней. О пятнадцатом выходном речи не идет: решать социальные проблемы и поддерживать достойный уровень жизни помогут растущая деловой активности, труд и повышение его производительности.

Однако пересмотреть и переосмыслить нужна ли нам такая длинная череда новогодних каникул и можно ли перенести один январский выходной на 31 декабря — вполне логично и целесообразно.

В результате ожидаемого изменения не нарушится привычный график обучения школьников и студентов, а социальное самочувствие граждан вместе с индексом социального оптимизма подрастут, — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём рассмотрит Министерство труда и социальной защиты РФ, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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