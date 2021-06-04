Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества «Знание». Об этом заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в пятницу, 4 июня, в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества «Знание». Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов «Россия — страна возможностей», «Большая перемена», «Твой ход» с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества «Знание», в которых обязательно примут участие», — сказала Ксения Разуваева.

Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом «Знание».

"У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы «Россия — страна возможностей», широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом «Знание» — большой марафон, посвященный молодежной тематике», — добавила Ксения Разуваева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».

ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.