Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 14:03 — REGNUM Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества «Знание». Об этом заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в пятницу, 4 июня, в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом «Знание».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».
ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.