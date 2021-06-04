Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновске правоохранители начали проверку по факту падения дерева на ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным, ЧП произошло вечером 3 июня 2021 года в региональной столице на улице Доватора. По информации следственного управления, 11-летняя девочка получила травмы при падении на неё дерева. Ребёнка госпитализировали.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2021 года в Ульяновске на улице Героев Свири на 10-летнего мальчика упало дерево, ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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