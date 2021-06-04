Москва, , 14:02 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза нужно консолидировать усилия и встраивать совместные программы развития. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, подводя итоги дискуссии о будущем ЕАЭС, которые прошли на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Выступавшие спикеры говорили о том, что сегодня мы находимся на таком пороге, когда надо не только консолидировать свои усилия, но и выстраивать совместные программы развития и больше доверять ЕАЭС, наделяя ее всё более глобальными и наднациональными полномочиями, — сказала Малкина. — Речь также шла о вопросах цифровизации различных отраслей. Кроме того, спикеры говорили о том, что перед союзом стоит много проблем, которые предстоит решать сообща. Поэтому важно расширять наши финансовые инструменты, давая всем участникам нашего союза и бизнес-сообщества возможность участвовать в тех межгосударственных программах, которые могли осуществляться при помощи различных финансовых инструментов союза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня прошла ключевая сессия Евразийской экономической комиссии на тему «ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития» в рамках ПМЭФ-2021.