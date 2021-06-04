Карлстуна, , 14:24 — REGNUM Теперь и персонал книжных магазинов в Швеции также сможет ощутить на себе, насколько люди устали от карантинных ограничений из-за коронавируса. О том какая связь между инцидентом, случившемся в книжном магазине в Карстуне, и коронавирусом рассказала газета Aftonbladet.

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На днях в книжном магазине Akademibokhandeln, расположенном в Карлскруне, администрация решила найти простой способ узнать, сколько посетителей находятся в помещении, выдавая каждому клиенту на входе корзину для книг.

Однако один из посетителей, раздраженный тем, что ему обязательно нужно взять корзину, разозлился и бросил ее в продавца Линду Блумквист, у которой впоследствии разбились очки.

«Было больно, но больнее всего было больно в душе», — прокомментировала Блумквист поступок своего обидчика.

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